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Правящая партия Грузии обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении конституции страны

Правящая партия Грузии обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении конституции страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила конституцию республики, посетив Германию без согласия правительства. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

«Понятно, что президентом Грузии очень грубо нарушается конституция. Она давала присягу этой конституции, однако грубо ее нарушает. Это очень тяжелое явление, нам необходимо отреагировать на это. Это не останется без реакции», – сказал Кобахидзе, комментируя визит Зурабишвили в ФРГ.

Политик добавил, что подобный шаг президента является основанием для ее импичмента, однако он уверен, что этого не произойдет, так как оппозиция в парламенте проголосует против отставки Зурабишвили.

Администрация президента Грузии в среду сообщила, что Зурабишвили начинает серию зарубежных визитов с целью предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС. Первый визит был запланирован в Германию в четверг. Позже администрация грузинского правительства опубликовала заявление, в котором говорилось, что Зурабишвили помимо ФРГ было отказано в осуществлении визитов в Бельгию, Болгарию, Данию, Израиль, ОАЭ, Польшу, на Украину, в Чехию и Швейцарию.

Несмотря на отказ правительства, Зурабишвили все равно посетила в четверг Германию. В Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) она выложила фото встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, однако позже информация была удалена.

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