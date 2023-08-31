Азербайджан вручил ноту Франции |
Арутюнян в ближайшие часы объявит об отставке |
Ильхам Алиев принял гендиректора французской TotalEnergies |
Появились кадры нападения армян на посольство Азербайджана (видео) |
МИД вручил ноту Ливану в связи с нападением армян на посольство Азербайджана (фото) |
Стрелков собрался выдвигаться в президенты России и назвал свои преимущества перед Путиным |
Посол: Евреи всегда жили в Азербайджане в условиях мира и спокойствия |
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара подверглись обстрелу |
Груз для карабахских армян все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Главное Политика

Хикмет Гаджиев назвал визит мэра Парижа на Лачинскую дорогу «театральной драмой»

Хикмет Гаджиев назвал визит мэра Парижа на Лачинскую дорогу "театральной драмой"

Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны.

Об этом заявил в обращении к журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Report.

По его словам, Армения в целях популизма без согласования с Азербайджаном подгоняла к границе Азербайджана – к пограничному пункту «Лачин» различные грузовики:

«Вчера в рамках этой театральной драмы к границе Азербайджана прибыли также коррумпированные политики Европы, которые являются находятся под влиянием армянского лобби. Такие шаги не имеют никакого смысла. Вместо таких показных шагов нужно решать реальные вопросы  на месте.  Азербайджан не смирится с существованием какой-то серой зоны на своей территории».

Теги:
Из этой рубрики
Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди - расизм и дискриминация
Политика

Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди – расизм и дискриминация

2023/08/31, 12:07
Хикмет Гаджиев назвал визит мэра Парижа на Лачинскую дорогу "театральной драмой"
Политика

Хикмет Гаджиев назвал визит мэра Парижа на Лачинскую дорогу «театральной драмой»

2023/08/31, 12:01
Азербайджан вручил ноту Франции
Политика

Азербайджан вручил ноту Франции

2023/08/31, 10:57
Представители дипкорпуса прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди (видео)
Политика

Представители дипкорпуса прибыли на дорогу Агдам-Ханкенди (видео)

2023/08/31, 10:29
В прошлом Байдена разозлило требование Зеленского принять Киев в НАТО
Политика

В прошлом Байдена разозлило требование Зеленского принять Киев в НАТО

2023/08/31, 01:10
Вашингтон накажет поставщиков оружия России
Политика

Вашингтон накажет поставщиков оружия России

2023/08/30, 23:10
Наджафли указал на высокий уровень партнерства между Баку и Анкарой
Политика

Наджафли указал на высокий уровень партнерства между Баку и Анкарой

2023/08/30, 21:19
Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном
Политика

Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном

2023/08/30, 20:34
Захарова: Нынешняя ситуация - следствие признания Арменией Карабаха частью Азербайджана (видео)
Политика

Захарова: Нынешняя ситуация – следствие признания Арменией Карабаха частью Азербайджана (видео)

2023/08/30, 15:57