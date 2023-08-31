Хикмет Гаджиев назвал визит мэра Парижа на Лачинскую дорогу «театральной драмой»

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Азербайджан не допустит наличия на своей территории какой-либо серой зоны.

Об этом заявил в обращении к журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Report.

По его словам, Армения в целях популизма без согласования с Азербайджаном подгоняла к границе Азербайджана – к пограничному пункту «Лачин» различные грузовики:

«Вчера в рамках этой театральной драмы к границе Азербайджана прибыли также коррумпированные политики Европы, которые являются находятся под влиянием армянского лобби. Такие шаги не имеют никакого смысла. Вместо таких показных шагов нужно решать реальные вопросы на месте. Азербайджан не смирится с существованием какой-то серой зоны на своей территории».