Total спасает бизнес в Азербайджане

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На французском треке — новый поворот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании TotalEnergies Патрика Пуянне. Подробности беседы пока не известны. Но сторонам, без сомнения, есть что обсудить, пишет телеграм-канал Minval – LIVE.

С одной стороны, Total давно и успешно работает в Азербайджане. Эта компания входила в число первых участников «Контракта века». Во многом под «нефтяные» интересы Total Франция стала второй по счету страной, кто открыл свое посольство в Азербайджане — сразу же вслед за Турцией, опередив и США, и Россию, и даже Иран, у которого в Баку было консульство, но не хватало политической воли превратить его в посольство. Total принадлежит 5% акций трубопровода ВТС. Наконец, уже в нынешнем году запускается добыча газа на месторождении «Апшерон», где у Total — 50% акций. Еще в мае-июне представители Total, в том числе Николас Терр, президент компании по разведке и добыче, обсуждали в Баку расширение своих проектов.

Но сегодня визит мсье Патрика Пуянне проходит как раз в то время, когда мэр Парижа мадам Идальго вместе со своей коллегой из Страсбурга Жанной Барсегян устраивают провокационное шоу в Армении с «гуманитарной помощью для Арцаха», глава МИД Франции Катрин Колонна делает такие заявления, которые не вызывают в Баку ничего, кроме возмущения, а президент Франции Эммануэль Макрон обещает «усилить давление на Баку». Для Total это все имеет понятное прочтение: компании надо спасать свой бизнес в Азербайджане. Да, пока еще в Баку не «сжигают мосты», не разрывают дипломатические отношения с Парижем и не прерывают коммерцию, но как надолго это «пока»? Особенно если Париж продолжит свою дипломатию в пользу Армении?

Более того, во французских бизнес-кругах не могут не учитывать и того, с какой скоростью размываются и позиции их страны на Африканском континенте. Где политики теряют влияние, а вот бизнес – уже конкретные деньги. А это куда как больнее. Во Франции нет своей нефти, но зарубежные проекты французских нефтяников настолько важны для экономики, что в 2008 году, на фоне падения цен на нефть, Париж объявлял «чрезвычайное экономическое положение». Можно отмахнуться: Total работает не только в Азербайджане, на фоне всего остального потерю «каспийских» проектов она как бы переживет, но когда это «все остальное» рушится со скоростью прорыва плотины, разбрасываться рынками и инвестиционными полями — не лучшая тактика.

И вот на этом фоне встреча президента Азербайджана с главой Total дает солидную пищу для размышлений. О том, что нефтяные компании, работающие в Азербайджане, будут и лоббировать интересы нашей страны, эксперты говорили еще по горячим следам подписания «Контракта века». Тогда в центре внимания была политика США и 907-я поправка. А сегодня настал черед Total. Где не могут не понимать, что свои проекты в Азербайджане и отношения Баку и Парижа спасать придется одновременно.