Ким Чен Ын готовится к захвату Южной Кореи

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Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с планом учений Генерального штаба Корейской народной армии (КНА), который подразумевает «отражение внезапного нападения, переход к контрнаступлению и захват всей территории южной части страны».

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер страны 29 августа посетил пункт управления учениями Генштаба КНА и ознакомился с ходом всеармейских командно-штабных учений. Они были организованы в тот день в ответ на «опасные, провокационные крупномасштабные маневры» США и Республики Корея, на которых отрабатывается сценарий «тотальной войны с КНДР».

Генерального секретаря Трудовой партии Кореи сопровождали министр обороны Кан Сун Нам и маршал КНА Пак Чон Чхон. Его встретили начальники Генерального штаба и Главного разведывательного управления КНА.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомился с планом штаба по учениям, который выдвигал как общую цель отражение внезапного вооруженного нападения врагов, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны», – пишет ЦТАК.

Руководитель народной республики также проверил операционные документы Генштаба, включая план использования фронтовых и стратегических резервных артиллерийских частей, план формирования фронта в тылу врага, концепцию срыва вступления иностранных вооруженных сил в боевые действия.

Кроме того, агентство указывает, что в ответ на инструкции Ким Чен Ына по усилению учений командиры КНА показали готовность ускорить подготовку к войне, разгромить противника и «установить контроль над всей территорией южной части страны, если будет получен приказ» лидера КНДР.