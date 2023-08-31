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Правительство Грузии запретило Саломе Зурабишвили ехать в Украину и ряд стран

Правительство Грузии запретило Саломе Зурабишвили ехать в Украину и ряд стран

Европейское турне президента Грузии Саломе Зурабишвили, вероятно, отменяется, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на администрацию грузинского правительства. Там сообщили, что ещё 3 августа главе государства письменно отказано в визите в Германию, который должен состояться 31 августа.

«Помимо этого, президенту отказано ещё в девяти поездках с августа по декабрь», — говорится в сообщении.

Речь идёт о рабочих визитах в Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию и ОАЭ, а также об официальных визитах в Болгарию, Чехию и Израиль.

«Напоминаем Саломе Зурабишвили, что в соответствии с Конституцией Грузии президент представляет страну за рубежом только с согласия правительства, поскольку реализация внешней политики страны — задача правительства», — говорится в сообщении.

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