Украинская разведка: Уничтожены четыре военно-транспортных Ил-76

188 Просмотров

В результате атаки дронов на аэропорт Пскова были уничтожены четыре военно-транспортных Ил-76.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его данным, в результате атаки БПЛА произошло уничтожение четырех самолетов Ил-76, а также было повреждено еще какое-то количество.

«Подтверждаем уничтожение вражеских транспортных самолетов Ил-76, четыре единицы. Уничтожены — это значит, что нанесенные поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его в ряды и к выполнению задач. Их используют для транспортировки личного состава и техники. Также есть информация о повреждении еще нескольких единиц», — сказал Юсов.