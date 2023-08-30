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Главное Общество

Дорожная полиция обратилась к футбольным болельщикам

Дорожная полиция обратилась к футбольным болельщикам

Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует болельщикам, которые приедут посмотреть игру «Карабах» – «Олимпия», воспользоваться общественным транспортом.

Об этом заявил главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли.

«Завтра в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:00 начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между чемпионом Азербайджана – «Карабахом» и словенским клубом «Олимпия». Просим жителей столицы и болельщиков, которые приедут посмотреть игру, воспользоваться общественным транспортом. Следует учитывать, что любые заторы на дорогах могут создать препятствия для передвижения граждан. Это может привести к изменению направления движения и временному закрытию параллельных улиц. Рекомендуем прибыть на место проведения матча за час до начала игры», – отметил А.Аскерли.

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