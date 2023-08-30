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Москва отказалась расследовать крушение самолета Пригожина по международным правилам

Москва отказалась расследовать крушение самолета Пригожина по международным правилам

Россия проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных инцидентов, что не будет расследовать в соответствии с международными правилами крушение бразильского самолета Embraer, в результате которого погиб главарь наемников группы «Вагнера» Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Reuters.

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) в интересах повышения авиационной безопасности заявил, что присоединится к расследованию, проводимому Россией, если его пригласят и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами.

Российское авиационное управление не было обязано соглашаться на CENIPA, но некоторые бывшие следователи заявили, что это необходимо, поскольку правительства США и других западных стран подозревают, что Кремль стоит за катастрофой 23 августа самолета Embraer Legacy 600, который имеет хорошие показатели безопасности.

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