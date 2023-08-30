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TikTok отключил монетизацию для мигранта, сжигавшего Коран в Швеции

TikTok отключил монетизацию для мигранта, сжигавшего Коран в Швеции

Tiktok отключил функцию монетизации в аккаунте иммигранта иракского происхождения Салвана Момика, который в Стокгольме поджег копию священной для мусульман книги – Корана. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Ранее соцсеть раскритиковали, поскольку Момика и сам Tiktok, с которого он вел трансляцию сожжения Корана, заработали на скандальных акциях.

Как ранее сообщило агентство ТТ, организаторы акций вели прямые трансляции в Tiktok и выкладывали на платформу отдельные видео с критикой ислама. Трансляции набрали десятки миллионов просмотров, и, по словам Момика, позволили ему зарабатывать до 3 тыс. крон (почти $300) за каждую акцию. Иммигрант подчеркнул, что никакой помощи от социальных служб он не получает, поэтому живет на эти деньги.

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