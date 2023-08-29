Арест Стрелкова сочли законным

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Московский городской суд признал законным арест «экс-министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«29 августа 2023 года Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (известного как Игоря Стрелкова)», — говорится в сообщении.

Таким образом Гиркин, который проходит по делу о призывах к экстремистской деятельности, будет находиться под арестом минимум до 18 сентября 2023 года.