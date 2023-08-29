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Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку будет ветрено

30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах возможны дожди. Усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются ливни, грозы. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 9-14 ° тепла, днем 14-19 ° тепла.

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