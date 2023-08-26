Семьи, вернувшиеся в Забух, получили ключи от новых квартир

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Первая группа бывших вынужденных переселенцев, выехавшая из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку в село Забух Лачинского района, доехала до родного села. В тот же день состоялась церемония вручения новоселам ключей от квартир.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в мероприятии приняли участие официальные лица Специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, представители Комитета, депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде.

Семьям были вручены ключи от квартир, которые были определены во время жеребьевки, проведенной в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев 7 августа.

Жители Забуха выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу государства о них. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, ее героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации. Жители помолились за упокой души шехидов, пожертвовавших своими жизнями на этом пути, пожелали терпения и стойкости их семьям.

Переселенные семьи разместятся в домах, восстановленных в селе Забух. На этом этапе в Забух приехали 20 семей – всего 88 человек.

В ближайшие дни продолжится возвращение жителей в родное село.