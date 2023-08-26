Азербайджанские военные пресекли попытку армянских ВС обеспечить позиционное продвижение |
Посол Украины в Азербайджане поблагодарил Алиева (видео) |
Хикмет Гаджиев: В отличии от создающих барьеры стран, Азербайджан прокладывает дороги |
Франция не намерена отзывать посла из Нигера (обновлено) |
Прилетевший в Баку самолет не имеет отношения к Пригожину |
Лукашенко: Я не должен был обеспечивать безопасность Пригожина |
Сбит квадрокоптер вооруженных сил Армении (фото) |
Русские не прекращают свои провокации в Карабахе: появилось новое видео |
Красный полумесяц ставит на место армянский офис МККК |
Главное Общество

В Лачине показали фото детей, чьи родители подверглись этнической чистке

В Лачине показали фото детей, чьи родители подверглись этнической чистке

В Лачине были продемонстрированы фотографии детей, родители которых подверглись этнической чистке.

«Проект «Дом, милый дом», созданный фотографом Резой Дегати в Лачине. Фотографии 100 детей, чьи родители, бабушки и дедушки стали жертвами этнической чистки в Армении. Через 30 лет, с освобождением Лачина от разрушительной оккупации Армении, они возвращаются на Родину, в Лачин. Здесь есть и фотографии 100 детей из разных уголков мира», – написал в своем X (Twitter) помощник президента Хикмет Гаджиев.

Теги:
Из этой рубрики
Посол Каневский в Лачине: Азербайджан демонстрирует впечатляющие темпы восстановления
Общество

Посол Каневский в Лачине: Азербайджан демонстрирует впечатляющие темпы восстановления

2023/08/26, 17:11
В Лачине показали фото детей, чьи родители подверглись этнической чистке
Общество

В Лачине показали фото детей, чьи родители подверглись этнической чистке

2023/08/26, 17:05
Селевые потоки разрушили часть дороги в Ярдымлинском районе
Общество

Селевые потоки разрушили часть дороги в Ярдымлинском районе

2023/08/26, 16:38
Госкомитет градостроительства и архитектуры посвятил видеоролик Дню Лачына (видео)
Общество

Госкомитет градостроительства и архитектуры посвятил видеоролик Дню Лачына (видео)

2023/08/26, 16:08
Ильхам Алиев: Единственным выходом возвращения на наши земли была война
Общество

Ильхам Алиев: Единственным выходом возвращения на наши земли была война

2023/08/26, 15:28
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, борющихся с COVID-19
Общество

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, борющихся с COVID-19

2023/08/26, 15:15
В Лачыне началась реализация программы самозанятости
Общество

В Лачыне началась реализация программы самозанятости

2023/08/26, 14:48
Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования
Общество

Предприниматели передали в Фонд возрождения Карабаха машину для разминирования

2023/08/26, 14:37
В МИД поздравили лачынцев с Днем города
Общество

В МИД поздравили лачынцев с Днем города

2023/08/26, 13:46