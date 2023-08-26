В Лачине показали фото детей, чьи родители подверглись этнической чистке

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В Лачине были продемонстрированы фотографии детей, родители которых подверглись этнической чистке.

«Проект «Дом, милый дом», созданный фотографом Резой Дегати в Лачине. Фотографии 100 детей, чьи родители, бабушки и дедушки стали жертвами этнической чистки в Армении. Через 30 лет, с освобождением Лачина от разрушительной оккупации Армении, они возвращаются на Родину, в Лачин. Здесь есть и фотографии 100 детей из разных уголков мира», – написал в своем X (Twitter) помощник президента Хикмет Гаджиев.