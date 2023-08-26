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26 августа: День рождения Мехрибан Алиевой и День города Лачин

26 августа: День рождения Мехрибан Алиевой и День города Лачин

Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

Мехрибан Ариф гызы Алиева родилась 26 августа 1964 года в городе Баку в семье интеллигентов.

Также сегодня День города Лачин.

Город Лачин, села Забух и Сус 26 августа 2022 года перешли под контроль Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному по результатам Победы в Отечественной войне, город Лачин 1 декабря 2020 года был передан Азербайджану. Однако ввиду того, что Лачинский коридор проходит через территорию города Лачин, город оставался под временным контролем российского миротворческого контингента.

После передачи в эксплуатацию альтернативной дороги азербайджанская армия 26 августа 2022 года обосновалась в городе Лачин, в тоже время села Забух и Сус были взяты под контроль, в городе Лачин поднят Азербайджанский флаг.

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