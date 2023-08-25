В Германии заявили об украинском следе в подрыве «Северных потоков»

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В расследовании ФРГ подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» следы ведут на Украину, вины России в диверсии нет. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным источников издания в спецслужбах, в центре внимания следователей по-прежнему яхта Andromeda, на которой находилась группа из шести человек. Сообщается, что они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море, на что указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

При этом, по информации ZDF и Spiegel, знакомые с ходом расследования люди считают следы, ведущие на Украину, особенно убедительными и указывают на отсутствие подозреваемых из России.