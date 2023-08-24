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Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

Президент Эстонии Кая Каллас заявила, что не планирует подавать в отставку после того, как в СМИ появилась информация о бизнесе ее мужа Арво Халлика в России. Об этом она заявила порталу Delfi.

Ранее портал ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе.

«Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого», — заявила Каллас.

По ее словам, деятельность Stark Logistics в России была прекращена, сейчас услуга оказывается только одной эстонской компанией, которая также находится в процессе завершения своей работы в стране.

Компания, частично принадлежащая ее мужу, не нарушала санкций, заявила премьер-министр. Она также отметила, что в компании при осуществлении перевозок запрещено заправлять фуры в России, чтобы деньги не оставались в России.

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