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Два нефтяника трагически погибли

Два нефтяника трагически погибли

Сегодня два сотрудника Управления по добыче нефти и газа им. Наримана Нариманова Производственного объединения «Азнефть» Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) упали в море в результате обрушения бетонных плит.

При проведении плановых ремонтных работ на месте аварии на нефтеперерабатывающем пункте сотрудники треста «Neftqaztikinti» Агамамедов Ширван Аташ оглу, 1960 года рождения, работавший монтажником, и Нариманов Шамо Метлеб оглу, 1984 года рождения, работавший сварщиком, упали в море в результате обрушения бетонных плит.

В ПО сообщили, что в результате проведенных поисково-спасательных работ тела обоих сотрудников были извлечены из воды.

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