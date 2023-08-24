Украинские подразделения высадились в Крыму (видео)

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Утром 24 августа в Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Суспильному».

«В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», – отметил он.