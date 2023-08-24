Грузия ответила Медведеву

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Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на слова российского экс-президента Дмитрия Медведева, решившего заговорить о присоединении к России оккупированных грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Грузия призвала Россию «уважать основополагающие принципы и нормы международного права и выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

«В 15-ю годовщину августовской войны 2008 года заявление замсекретаря Совета безопасности РФ является продолжением политики оккупации Российской Федерацией грузинских территорий и очередной попыткой нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии», – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что Тбилиси «твердо придерживается политики мирного урегулирования конфликта» для обеспечения деоккупации территорий Грузии и «примирения и мирного сосуществования между населением, разделенным в результате войны».

В статье для российской газеты «Аргументы и факты», опубликованной 22 августа, Дмитрий Медведев заявил , что «присоединение» Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализовано при определенных обстоятельствах.