Миротворцы ООН подрались с турками-киприотами (видео)

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Вооружённые силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) столкнулись с турками-киприотами, когда миротворцы хотели помешать несанкционированному строительству дороги между двумя общинами. Инцидент случился ещё 18 августа. Тогда ВСООНК сообщали о нападении и повреждении машин миссии.

По данным СМИ, после драки трём солдатам Организации Объединённых Наций потребовалась медицинская помощь, а одному из них сломали нос. Дорога, ставшая камнем преткновения, должна была связать две общины турок-киприотов в буферной зоне возле Пилы.