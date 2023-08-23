Обращение ОЗА о военных преступлениях Армении распространено как официальный документ ООН

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28 июля 2023 года Община Западного Азербайджана (ОЗА) и другие организации гражданского общества Азербайджана приняли обращение относительно безразличия и двойных стандартов международной общественности к страданиям и лишениям азербайджанцев на протяжении десятилетий в результате этнических чисток, военных преступлений и преступлений против человечности, проводимых Арменией.

Это обращение было распространено в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета.

В документе говорится, что повестка дня вышестоящих органов, направленная на устранение расовой дискриминации, продвижение прав человека, предотвращение геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности, защиту прав беженцев, предотвращение вооруженных конфликтов и миростроительство, играет важную роль в определении азербайджанфобии как разновидности расовой дискриминации и ксенофобии, а также в формировании международной борьбы с ней.

Община Западного Азербайджана вместе с другими организациями гражданского общества продолжит освещать нарушения, совершенные Арменией против азербайджанцев, а также разоблачать двойные стандарты и лицемерие, проявленные некоторыми кругами в этом вопросе.