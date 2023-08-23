На должность замминистра в Украине назначен азербайджанец

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Теймур Фирудин оглу Ткаченко (Мамедов), азербайджанец по происхождению, назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Report.

Теймур Ткаченко до назначения на эту должность являлся руководителем департамента в администрации Киевской области, активно участвует в гуманитарной миссии в Украине.

Ткачено-Мамедов он является активным членом Конгресса Азербайджанцев Украины, представителем Совета старейшин Азербайджана в Украине.