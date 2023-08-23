Два танкера столкнулись в Суэцком канале

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Столкновение двух танкеров произошло в Суэцком канале.

Об этом сообщается в аккаунте сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic в социальной сети X (ранее Twitter).

«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера», – говорится в сообщении. Речь идет о танкере Burri с Каймановых островов и BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура и перевозил сжиженный природный газ.

Как сообщили источники в судоходных компаниях, базирующихся в Египте, столкновение двух танкеров не повлияло на судоходство по Суэцкому каналу.

Другие подробности не приводятся.