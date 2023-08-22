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Послы России и Ирана в Азербайджане обсудили Карабах

Послы России и Ирана в Азербайджане обсудили Карабах

Новый посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов встретился утром во вторник с послом Ирана в Азербайджане Аббасом Мусави и обсудил вопросы Каспийского региона, сообщает Iran Press.

В ходе встречи два дипломата обсудили ряд тем, включая двусторонние отношения, трехстороннее сотрудничество Тегеран-Баку-Москва, а также последнюю информацию о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, уделив особое внимание ситуации в Карабахе и расширению сотрудничества пяти прибрежных стран Каспийского моря в областях экономики и окружающей среды.

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