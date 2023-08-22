В Стамбуле могут обрушиться 600 тысяч домов из-за землетрясения

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В Стамбуле в результате ожидающегося нового землетрясения 600 тысяч домов могут обрушиться. Об этом газете Türkiye заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.

«Стамбул нас пугает. Здесь около шести миллионов домов. Похоже, что 600 тысяч не выдержат землетрясения», — сказал он, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут снести из-за возможного землетрясения.

Также Ожасеки отметил, что основной задачей властей на сегодняшний день является переселение граждан в сейсмостойкое жилье. Большая часть такой недвижимости, по его словам, будет сдана к декабрю текущего года.