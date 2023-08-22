Глава МИД Бельгии приветствует «смелость Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана»

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Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает на новые консультации в рамках мирного процесса между Ереваном и Баку, передает «Спутник-Армения».

На совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване Лябиб приветствовала смелые, по ее оценке, заявления премьер-министра Армении, направленные на установление мира в регионе.

«Последние переговоры показали, что подписание мирного соглашения близко. Консультации должны пройти сначала в Брюсселе, а затем – в Ереване и Баку. Надеемся, что они приведут к историческому повороту», – сказала министр, заверив, что стороны могут рассчитывать на содействие ЕС.

«Мы приветствуем смелость премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который публично признал территориальную целостность Азербайджана. И мы призываем власти Азербайджана на самом высоком уровне последовать этому примеру», – добавила она.