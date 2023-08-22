Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Главное Мир

Глава МИД Бельгии приветствует «смелость Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана»

Глава МИД Бельгии приветствует «смелость Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана»

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает на новые консультации в рамках мирного процесса между Ереваном и Баку, передает «Спутник-Армения».

На совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване Лябиб приветствовала смелые, по ее оценке, заявления премьер-министра Армении, направленные на установление мира в регионе.

«Последние переговоры показали, что подписание мирного соглашения близко. Консультации должны пройти сначала в Брюсселе, а затем – в Ереване и Баку. Надеемся, что они приведут к историческому повороту», – сказала министр, заверив, что стороны могут рассчитывать на содействие ЕС.

«Мы приветствуем смелость премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который публично признал территориальную целостность Азербайджана. И мы призываем власти Азербайджана на самом высоком уровне последовать этому примеру», – добавила она.

Теги:
Из этой рубрики
Глава МИД Бельгии приветствует «смелость Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана»
Мир

Глава МИД Бельгии приветствует «смелость Пашиняна, признавшего территориальную целостность Азербайджана»

2023/08/22, 16:16
Германия назвала удары украинских дронов по Москве легитимными
Мир

Германия назвала удары украинских дронов по Москве легитимными

2023/08/22, 15:48
Индия и Китай сократили покупку нефти у России и Саудовской Аравии
Мир

Индия и Китай сократили покупку нефти у России и Саудовской Аравии

2023/08/22, 15:46
Алжир не разрешил пролет военным самолетам Франции
Мир

Алжир не разрешил пролет военным самолетам Франции

2023/08/22, 15:32
Хакан Фидан призвал одобрить вступление Турции в ЕС
Мир

Хакан Фидан призвал одобрить вступление Турции в ЕС

2023/08/22, 15:08
Турция осудила заявление Совбеза ООН о конфликте на Кипре
Мир

Турция осудила заявление Совбеза ООН о конфликте на Кипре

2023/08/22, 15:00
Путин не поедет к Эрдогану
Мир

Путин не поедет к Эрдогану

2023/08/22, 14:36
В России сажают за правду: Главреду "Нового фокуса" запросили шесть лет тюрьмы
Мир

В России сажают за правду: Главреду «Нового фокуса» запросили шесть лет тюрьмы

2023/08/22, 13:10
Зеленский провел "открытый и честный" разговор с Вучичем
Мир

Зеленский провел «открытый и честный» разговор с Вучичем

2023/08/22, 12:55