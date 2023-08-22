Турция осудила заявление Совбеза ООН о конфликте на Кипре

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Турция осудила заявление Совета Безопасности ООН, который возложил ответственность за недавние беспорядки на острове Кипр на непризнанную Турецкую республику Северного Кипра, поддерживаемую Анкарой. Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 22 августа.

Заявление совета «полностью оторвано от реалий на местах», считает Турция. «Вместо того, чтобы внести какой-либо позитивный вклад в проблему, заявление лишь усложняет процесс», – заявили в министерстве иностранных дел страны.

Миротворцы ООН на Кипре 18 августа заявили, что подверглись нападению в буферной зоне в местечке Пила. Конфликт произошел, когда силы ООН пытались заблокировать там несанкционированные строительные работы. Миротворцы заявили, что их атаковал персонал турко-кипрской стороны – патрулировавшие стройку люди в военной и полицейской форме. Одного из членов миссии ООН ударили в лицо, а автомобиль был выдавлен с территории бульдозером.

Совбез ООН осудил нападение на миротворцев и несанкционированное строительство дороги в буферной зоне, назвав его нарушением статус-кво. Власти Республики Кипр также осудили инцидент и назвали нападение на миротворцев из состава сил ООН неприемлемым.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми действия сил ООН, обвинив их в блокировании туркам-киприотам, живущим в Пиле, доступа на родину. «Миротворческие силы, как своим физическим вмешательством против жителей деревни, так и своими неудачными заявлениями после этого, бросают тень на их беспристрастность», – заявил Эрдоган.