Минобороны Украины: Бойцы ВСУ вошли в село Работино

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Украинские военные с боем вошли в село Работино в Запорожской области и организовали эвакуацию жителей, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Воины 47-й бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley, — утверждает она в своем телеграм-канале. — Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии».

Во вторник в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW) констатировал, что украинские военные добились тактического успеха в районе села Работино.

«Геолоцированные съемки, опубликованные 20 -21 августа, показывают, что украинские части дошли до центральной части Работина (10 км на юг от Орехова), а также прорвали оборону россиян в некоторых местах к югу от Малой Токмачки», — говорится в обзоре.

О том, что российские части удерживают лишь южную окраину Работина, в последние дни сообщали многие российские провоенные блогеры.