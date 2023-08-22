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Стало известно, кто атакует российские военные аэродромы атакуют беспилотниками

Стало известно, кто атакует российские военные аэродромы атакуют беспилотниками

Атаки беспилотников на российские военные аэродромы проводят группы диверсантов, деятельность которых координируют украинские спецслужбы. Об этом заявил источник украинского издания NV (New Voice) в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По словам собеседника издания, за последние несколько дней эти группы «обезвредили пять российских самолетов, включая стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам.»

Как заявил источник NV в ГУР, именно агенты, сотрудничающие с украинской военной разведкой, атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области, уничтожив бомбардировщик Ту-22М3 и повредив еще два самолета. Еще два бомбардировщика, утверждает он, получили повреждения в результате атаки дронов на аэродром Шайковка в Калужской области.

В свою очередь Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре, посвященном войне в Украине, пишет, что, вероятно, некоторые атаки беспилотников на российские военные аэродромы проводятся с территории РФ, а не из-за ее границ. В частности, указывают авторы обзора, беспилотник коптерного типа, который, как заявило Минобороны РФ атаковал аэродром в Сольцах, вряд ли мог прилететь из-за пределов России.

По подсчетам британской военной разведки, удар дрона по Сольцам — как минимум третий пример успешной атаки на аэродромы базирования дальней авиации Минобороны РФ, что ставит под вопрос способность России обеспечить безопасность таких объектов.

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