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Украина кошмарит Россию беспилотниками (видео)

Украина кошмарит Россию беспилотниками (видео)

В ночь на 22 августа в Подмосковье были сбиты два ударных беспилотника. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дроны были сбиты силами ПВО в районе Красногорска и Часцов.

По данным СМИ, во дворе дома в Красногорске, где упал беспилотник, были выбиты окна и повреждены припаркованные автомобили. Дрон был сбит в районе здания правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что никто не пострадал.

Российское Минобороны отметило, что также ночью два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области.

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