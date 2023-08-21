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Bloomberg: Запад покупает российскую нефть дороже потолка

Bloomberg: Запад покупает российскую нефть дороже потолка

Цена на российскую нефть марки Urals в июле превысила установленный странами G7 лимит в $60 за баррель. Однако это пока не повлияло на предоставление услуг по транспортировке и страхованию грузов западными компаниями. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, доля танкеров под флагами стран «Большой семерки», заходящих в российские порты, с начала июля снизилась лишь незначительно — до 40%.

Формально, чтобы оказывать подобные услуги в рамках санкций G7, цена на нефть должна быть ниже лимита в $60. Однако на практике достаточно письменного подтверждения закупки по приемлемой цене.

«Мы внимательно следим за рынком на предмет возможных нарушений ценового ограничения. Стоит отметить, что сделки на уровне выше $60, не использующие услуги коалиции, не являются нарушением ценового ограничения, и значительная часть сделок с российской нефтью по-прежнему использует услуги коалиции», — раcказала изданию представитель Минфина США Меган Аппер.

Эксперты отмечают неясность в вопросах проверки грузов и страхового покрытия сделок западными компаниями в текущих условиях. Представители отрасли жалуются на риски, связанные с действующей системой.

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