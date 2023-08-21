Новая география от Ильхама Алиева

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Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию примечателен по многим аспектам. Между Баку и Будапештом — налаженное партнерство. Связи двух стран динамично развиваются. Сегодня эксперты говорят и о предстоящем «взлете» сотрудничества в сфере энергетики — интерконнектор Греция-Болгария позволяет говорить уже в ближайшей перспективе об экспорте в Венгрию азербайджанского газа, энергомост по дну Черного моря — об экспорте электроэнергии. По словам премьер-министра Венгрии Петера Сийярто, объем поставок газа из Азербайджана в Венгрию возрастет до 1 миллиарда кубометров.

Но на сей раз визит президента Азербайджана логично рассматривать в более широком контексте. Формально Венгрия в эти дни отмечает свой национальный праздник — день Святого Иштвана. К тому же Будапешт принимает чемпионат мира по легкой атлетике. Но в реальности здесь собрался этакий неофициальный саммит с весьма показательным составом: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Раис Татарстана Рустам Минниханов, член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович и даже президент Республики Сербской в Боснии Милорад Додик.

И тем более можно догадаться о «закулисье». Понятно, что сегодня, на фоне санкций и украинской войны, Венгрия намерена укрепить свою энергетическую безопасность и найти альтернативу поставкам углеводородов из России. Как бы у Катара газа много, но на экспорт он идет в сжиженном варианте, а значит, нужны терминалы и опять-таки трубопроводы. Иное дело — Азербайджан со своей трубопроводной инфраструктурой и имиджем надежного поставщика. Привет

Тем более понятно и другое. Сотрудничество в рамках Тюркского союза становится для Венгрии все более перспективным направлением собственной внешней политики. Что особенно ценно на фоне изоляции России и придирок Евросоюза к Будапешту. Сегодня в состав Организации Тюркских Государств входят и страны НАТО Турция и Венгрия, и участник Движения Неприсоединения Азербайджан, и члены ЕАЭС и ОДКБ Кыргызстан и Казахстан, и Туркменистан, который только начинает открываться миру… Теоретически они входят в противоборствующие геополитические команды. На практике на фоне крушения привычного миропорядка и – назовём вещи своими именами! – политического банкротства многих традиционных меж государственных институтов именно ОТГ становится для своих членов отличной площадкой не только для переговоров, но и для решения многих назревших геополитических проблем, от энергетики до логистики.

И точно так же очевидно, что превратить ОТГ из политической мечты в работающую организацию удалось во многом благодаря Азербайджану. Точно так же как нефтяные проекты Азербайджана сделали возможным существование ГУАМ, газовые и логистические проекты, ставшие возможными благодаря нашей стране, сегодня «цементируют» экономический фундамент Организации Тюркских Государств. То количество двусторонних встреч, которые провел в Будапеште Ильхам Алиев, и их география дают здесь изрядную пищу для размышлений. Более того, практически по горячим следам короткой встречи президентов Азербайджана и Узбекистана в Будапеште анонсирован визит Шавката Мирзиеева в Баку. А это значит, что Азербайджан по сути дела перекраивает европейскую геополитику и создает новую политическую географию. И это надолго.

Нурани, обозреватель