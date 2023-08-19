Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасную террористку РПК в Сирии

82 Просмотров

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку Рабочей партии Курдистана (РПК) Хиджран Иджуз под кодовым именем «Веджин Джиян», ответственную за так называемое военизированное женское и молодежное крыло организации.

Как сообщают источники в силах безопасности, Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала террористку в ходе операции, проведенной в провинции Хасеке на севере Сирии.

Террористка вступила в ряды кровавой организации в 2016 году, прошла идеологическую и боевую подготовку. Иджуз входит в число организаторов нападений и убийств, в том числе в отношении сотрудников сил безопасности в приграничных районах.