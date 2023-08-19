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Главное Общество

Ограничивается движение на участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

Ограничивается движение на участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

С 22:00 19 августа до 06:00 20 августа и с 22:00 20 августа до 06:00 21 августа будут выполняться работы по обновлению дорожной разметки на участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией от мечети Биби-Эйбат до Локбатанской дорожной развязки (в обоих направлениях), сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Как отмечается, в связи с проведением работ в указанные промежутки времени будет частично ограничено движение транспортных средств. Агентство просит водителей строго соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных в местах проведения работ.

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