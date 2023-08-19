В Беларуси задержали двух граждан страны при попытке запустить БПЛА в Литву

Белорусские пограничники задержали двух граждан республики, пытавшихся запустить беспилотник на территорию Литвы, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.
«Ночью 18 августа пограничники задержали двух граждан Беларуси в населенном пункте Городище Вороновского района [Гродненской области]. Мужчины намеревались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи. В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, начат административный процесс», – говорится в сообщении.
В погранкомитете отметили, что с начала августа это уже третий инцидент на границе с Литвой, связанный с незаконным применением БПЛА.
«Запрещено использование или владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы», – напомнили в Госпогранкомитете, уточнив, что за невыполнение правил положен штраф.