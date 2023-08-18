В Турции поймали мошенника, имитировавшего по телефону голос Эрдогана

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Турецкие правоохранители поймали мошенника, который по телефону обманывал чиновников и бизнесменов, имитируя голос президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает местный телеканал TRT Haber.

«Национальная разведывательная организация установила личность, которая пыталась с помощью искусственного интеллекта имитировать голос президента Реджепа Тайипа Эрдогана и звонила по телефону бизнесменам и высшим государственным чиновникам», – говорится в сообщении.

Злоумышленник имитировал голос главы страны с помощью приложений искусственного интеллекта и использовал для звонков более десяти номеров мобильной связи, зарегистрированных на иностранцев.