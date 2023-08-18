Шольц предупредил о возможных неудобных решениях по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о возможных неудобных решениях, которые будут касаться Украины и конфликта вокруг нее. Об этом он заявил на пресс-конференции в Австрии, пишет РИА Новости.

«Эта война в Европе требует от нас критически осмыслить свои представления, а также быть готовыми к принятию неудобных решений», — сказал Шольц на совместной с канцлером Австрии Карлом Нехаммером пресс-конференции.

Также он сказал, что ранее Германия не поставляла другим странам вооружения, но нарушила эту традицию в ситуации с Украиной. По словам чиновника, Берлин и дальше будет оказывать Киеву политическую, финансовую, а также военную поддержку столько, сколько потребуется.