Дорожная полиция предупредила водителей, сажающих за руль детей

Главное управление Дорожной полиции города Баку предупредило водителей, сажающим за руль малолетних детей.
«Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, несмотря на неоднократные предупреждения, несовершеннолетние дети тайком, а в некоторых случаях и в присутствии родителей, садятся за руль автомобиля.
Главное управление дорожной полиции сообщает о принятии активных мер с использованием специальных технических средств по выявлению грубых нарушений правил.
«Доводим до сведения автовладельцев и водителей, что в отношении лиц, склонных к подобным негативным проступкам, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.