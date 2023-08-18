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СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине

СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине

США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, страны направят истребители Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Дании и Нидерландам письма с гарантиями того, что Вашингтон поддерживает этот шаг.

«Я пишу это, чтобы от лица Соединенных Штатов выразить полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами», – говорится в письме Блинкена.

По мнению американского госсекретаря, одобрение запросов на поставку третьими странами позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение».

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