Коффи: Лучшее, что может сделать Армения – нормализовать отношения с Азербайджаном

Старший научный сотрудник института Хадсона Люк Коффи высказал свое мнение о ситуации на Южнмо Кавказе.

«Лучшее, что может сделать Армения, – это нормализовать отношения с Азербайджаном. Лучшее, что могут сделать этнические армяне в Азербайджане, – это стать частью многообразного азербайджанского общества», – отметил эксперт в соцсети «Твиттер» (Х).

Он добавил, что новая война была бы плоха для региона, но хуже всего для Армении.

«Вам это может не нравиться, но такова реальность», – написал Коффи.

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) August 17, 2023