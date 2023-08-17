МИД Азербайджана: Армения не может смириться с провалом на заседании Совбеза ООН

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Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 августа обсуждений в Совете Безопасности ООН и заявлений, озвученных государствами-членами, во время выступления на заседании правительства, еще раз говорит о том, что Армения не желает в очередной раз смириться с провалом, с которым она столкнулась в СБ ООН.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства Армении.

«Несмотря на то, что использование дороги Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном в целях устранения нынешних претензий относительно «гуманитарной ситуации» в регионе, было поддержано большинством государств-членов и, несмотря на призывы использовать эту дорогу, премьер-министр Армении не соглашается на использование этой дороги, что свидетельствует о намерении армянской стороны еще более обострить ситуацию в регионе. «В то же время, как подчеркивает большинство членов СБ ООН, несмотря на важность соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на практике для установления мира и стабильности в регионе, армянская сторона, повторяя такие доводы, как «гуманитарная ситуация в регионе», «блокада», занимает деструктивную позицию, и это вызывает сожаление. Тот факт, что государства-члены заявляют о необходимости учитывать легитимные проблемы безопасности Азербайджана, еще раз напоминает о необходимости объединения усилий по решению этих беспокоящих проблем.

Противодействие Армении политике реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, утверждения премьер-министра о том, что Азербайджан якобы обстрелял армянских жителей, и то, что он обвиняет нашу страну в «этнической чистке» показывает, что руководство Армении всё ещё неправильно оценивает реалии в регионе.

Армянская сторона должна понимать, что путь к обеспечению мира и стабильности в регионе заключается не в том, чтобы поднимать вопрос в Совете Безопасности ООН с безосновательными претензиями, а в налаживании отношений с соседними странами на основе подтверждения территориальной целостности и суверенитета и уважения этих понятий, в проведении прямых конструктивных переговоров с Азербайджаном для установления мира», – говорится в заявлении МИД.