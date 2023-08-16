Макиавелли, Окампо, ну и … Пашинян

643 Просмотров

Армения анонсировала новый раунд переговоров с Азербайджаном, готовясь к нему созданием скандального фона – с обвинением Баку в геноциде, «подтвержденном» известным иностранным юристом. Эти и другие пляски только накаляют обстановку и оттягивают подписание мирного договора с исключением дальнейших инсинуаций. Но макиавеллизм не дремлет.

Новый раунд переговоров между Баку и Ереваном может состояться в сентябре, заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян. Уровень переговоров он не уточнил. Встречи, целью которых является урегулирование – это, конечно, хорошо: значит, процесс не стоит на месте. Однако было бы еще лучше снизить, к очередным переговорам, градус напряженности между сторонами, который день ото дня напротив — растет, причем, искусственно и прицельно.

Но благие желания – в теории. На практике же Армения делает все, чтобы накалить обстановку, обвинить Азербайджан во всех смертных грехах с «выносом» их на уровень ООН. Для чего это делается? Во-первых, в Ереване и Ханкенди ошибочно считают, что чем больше грязи будет вылито на Азербайджан с ее размазыванием аж по Организации Объединенных Наций, тем легче будет выбить из Баку желаемые армянской стороной уступки.

Во-вторых, чем больше шума будет поднято, в том числе, на международных площадках, практикующих «один пишем – три в уме», тем дальше отодвинется момент подписания мирного договора и, что главное, его исполнения. А вот то, что Азербайджан может пойти на третью Карабахскую войну с тем, чтобы принудить армянскую сторону к миру, последней в голову, видимо, не приходит. Либо она думает, что, вынудив азербайджанцев к принудительным мерам, которые вряд ли останутся без применения военной силы, армяне дискредитируют Баку в глазах мирового сообщества, которое возьмет сторону «несчастных и обездоленных». При этом власти Армении и «Арцаха» совершенно не думают о том, сколько еще погибнет людей, и скольким еще семьям предстоит пережить трагедию. Не думают за ненадобностью: ведь сами они находятся в безопасности. А «сражающиеся за Родину» – что ж, это пушечная масса, которую потом будут величать «героями». Назовут – и забудут.

То, что подготовка к такому развитию событий идет, подтверждает множество фактов. В том числе: Минобороны Армении завило, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей Евросоюза в РА. Но этот номер не прошел: миссия заверила, что ни один ее патруль «не был мишенью для обстрела». Правда, она потом как-то странно начала переигрывать свой отказ, но – «слово не воробей». И вообще получается какая-то «петрушка» – ведь если миссию обстреляли, она сама должна была заявить об этом.

Будем считать, что это «мелочи» – «легкое» вранье от отчаяния. Но вот заказанный армянской стороной доклад бывшего прокурора Международного уголовного суда, ведущего специалиста в области международного права Луиса Морено Окампо – уже не импульсивный выброс, так сказать – походя, а обдуманный шаг. Не будем гадать, для чего столь известная в международных юридических кругах личность взялась за такое поганое дело: оно уже сделано. Опытный юрист прекрасно понимал, как выстраивать свой доклад – и сделал ставку на «геноцид», как предумышленное деяние. Скажем так – это «громко звучит»; это – официально – осуждается «цивилизованным миром». И «строго наказывается». Впрочем – избирательно: тут главное, что диктует политическая конъюнктура.

Итак, «Блокирование Лачинского коридора со стороны Азербайджана является геноцидом по отношению к армянам Нагорного Карабаха», – пишет юрист-международник. Он не взялся утверждать (спасибо!), что карабахских армян убивают при помощи огнестрельного и/или холодного оружия, пытками и прочим прямым физическим воздействием. Но «Голод – это невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель».

Понятно, что заводка идет от пресловутого «Лачинского коридора», якобы полностью блокированного армянской стороной. А о том, что армянам Баку предложил использовать дорогу Агдам – Ханкенди – ни слова. Так если люди голодают не напоказ, а всерьез, так отчего бы им не использовать «дорогу жизни?» Правильно: для того, чтобы раскричаться о голоде и геноциде. Второе: власти Армении признали Карабахский регион за Азербайджаном, поэтому закрыть дорогу на своей территории или открыть на ней ППП Баку имеет полное право, – естественно, предоставив населению альтернативный путь.

Тем не менее, Окампо назвал свой доклад «Геноцид армян 2023 года», сделав подробные ссылки на международные конвенции с упором на голод, и провел такую параллель: «Голод как средство истребления людей, применялся против армян в 1915 году, против евреев и поляков в 1939 году, против жителей Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в 1941 году, против камбоджийцев в 1975-1976 гг., против жителей Сребреницы зимой 1993-1994 гг.»

В общем, по Окампо, «Есть основания полагать (а до того он утверждал), что против армян, проживающих в Нагорном Карабахе, в 2023 году совершается геноцид». Он подчеркнул, что «Международный суд ООН по требованию Армении уже проанализировал блокирование Лачинского коридора». Ну и у Международного суда «имеются разумные основания считать, что у президента Азербайджана Ильхама Алиева есть геноцидальные намерения: он умышленно блокирует Лачинский коридор даже после того, как Международный суд в решениях о промежуточных мерах уведомил его о последствиях его действий».

Ну и все в таком же духе и без соответствующих доказательств: видимо, не побывавший в Ханкенди международный эксперт в своем «анализе» ситуации руководствовался исключительно «фактами», изложенным в письме к Окампо «президентом Нагорного Карабаха» Араиком Арутюняном. Окампо задается вопросом: «Может ли Международный уголовный суд начать расследование в отношении Ильхама Алиева?». Ответ самого эксперта на этот вопрос оказался довольно жалким: «…нет независимой системы уголовного правосудия, готовой расследовать это предполагаемое преступление Алиева. Президент Алиев не может быть подвергнут расследованию ни одним иностранным правительством, потому что он обладает неприкосновенностью как глава государства. Международный уголовный суд предоставляет юрисдикцию, где этот иммунитет не действует».

Тут стоит отметить, и Окампо сам это подчеркивает, что Азербайджан не присоединился к Римскому статуту и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Продолжать, думается, не стоит: призывы к диаспоре мобилизоваться по всему миру, к России, отвечающей за мир в Карабахском регионе, к Евросоюзу, ООН, лидерам Европы и США – предотвратить геноцид армян. Так что не вполне понятно, имеет ли он место, то есть – в действии, или уже свершился и продолжается.

Несмотря на то, что доклад Окампо откровенно «дутый» и не содержит никаких доказательств геноцида, часть армянского общества весьма им вдохновилась. Так, в беседе с Sputnik бывший замминистра юстиции, эксперт по конституционному праву Арам Орбелян заявил, что «Используя доклад Окампо, нужно требовать санкций и уголовных дел» – понятно, в отношении Азербайджана его президента. При этом эксперт признал, что «анализ документа», то есть нашептанного «президентом Арцаха», сам по себе не предполагает правовых последствий. Однако, считает он, нужно учитывать, что его автор – первый прокурор Международного уголовного суда, проводивший расследования по Дарфуру, Ливии, Кении, Уганде и т.д. До этого Окампо сыграл немаловажную роль в осуществлении демократических изменений в Аргентине.

Аргумент, конечно, «сильный», и неизвестно почему позволяющий «инициировать уголовное преследование как на внутреннем, так и международном уровне». Эксперту вторят и армянские официальные лица, к примеру, тот же посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Он же сообщил, что вопрос «блокады Лачинского коридора Армения поднимет в Совбезе ООН», для чего ведется подготовительная работа с тем, чтобы «этот выстрел не был холостым». В формат такой работы армянская сторона и втиснула доклад юриста-международника.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает Азербайджан «не допустить обнуления исторической возможности установления мира, разблокировать Лачинский коридор и начать диалог со Степанакертом». Ну что можно на это сказать? Только то, что Никол Воваевич не только сам «обнуляет историческую возможность установления мира», но и вгоняет ее в минусы. И дело, конечно, не в «Лачинском коридоре» как таковом – дался он ему в контексте обеспечения населения Карабаха продовольствием и прочим, когда есть дорога Агдам-Ханкенди. Создается впечатление, что Пашинян ищет причины для напряженности с Азербайджаном, а раз таковых нет, то их надо придумать. Равно как и то, что Баку не желает разговаривать со «Степанакертом» – его представителей уже дважды приглашали обсудить ситуацию и найти выход из положения, но они отказались. Как сказал Алиев, третьего раза не будет.

Тем временем мышиная возня ведется, ложь тиражируется, хоть и опровергается (оставим в покое азербайджанских политиков) иностранными юристами с громкими именами, и все идет к тому, что Армения нарывается на открытый вооруженный конфликт с Азербайджаном. Причем, априори с проигрышных позиций.

И тут надежда только на то, что Армению вразумит, то есть заставит сделать политически верные шаги, один из международных центров силы. Ну и тогда договор о мире будет подписан, а провокации – опять же под давлением «надсмотрщика(ов) – прекратятся.

Но еще ни один из центров силы не видится стопроцентно беспристрастным и не ангажированным. Куда ни сунься – у всех двойное, а то и тройное – дно. И при этом – «ничего личного» – только политика: своего рода макиавеллизм. И это страшно.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az