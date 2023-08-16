МИД: Франция пытается проводить в регионе свою коварную политику, используя армян Карабаха

197 Просмотров

Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана во время заявления, сделанного Францией по итогам телефонного разговора министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 15 августа.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«В связи с утверждениями о том, что якобы Лачинская дорога удерживается Азербайджаном в «блокаде», в результате чего «армянские жители сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом», хотели бы еще раз напомнить, что абсурдно выдавать в качестве блокады деятельность погранично-пропускного пункта, созданного в соответствии с обязательством Азербайджана гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, а также с целью предотвращения злоупотреблений ею Арменией в военных и незаконных экономических целях.

Вызывает сожаления тот факт, что французская сторона следуя манипуляциям Армении не поддержала соглашения по использованию этих путей, которые поддержал Европейский союз и МККК.

Вместе с тем, отсутствие реакции французской стороны на нарушение Арменией и ее подчиненным сепаратистским режимом достигнутого соглашения по использованию именно этих альтернативных путей свидетельствует об усилиях этой страны по дальнейшему наращиванию напряженности в регионе.

Также французской стороне хорошо известно, что если армянские жители действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, то для этого азербайджанская сторона предложила дорогу «Агдам-Ханкенди» и другие альтернативные пути.

Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что Франция, которая на протяжении почти 30 лет никогда не придавала значения массовому изгнанию азербайджанцев из своих домов, совершению против них военных преступлений, теперь пытается проводить в регионе свою коварную политику, используя армянских жителей и опираясь на ложную пропаганду Армении.