Байрамов проинформировал Лаврова об армянских провокациях (обновлено)

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21:04 15 августа 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что активизация Арменией военно-политических провокаций против Азербайджана, вопреки нормам и принципам международного права, нанесла серьезный удар по существующему процессу нормализации между двумя странами. Армения, которая продолжает манипулировать якобы “напряженной гуманитарной ситуацией”, существованием “блокады” в регионе, вместо того, чтобы следовать достигнутым соглашениям для решения вопросов, связанных с использованием Лачинской дороги и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей, препятствует мирному процессу.

Министр Сергей Лавров отметил важность приверженности обязательствам, закрепленным в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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18:40 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости практической реализации договорённостей в ситуации вокруг Карабаха.

«Подчеркнута безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана. Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями», – говорится в сообщении МИД России.