Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызван в МИД

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18:06 Временный поверенный в делах Испании заявила, что её страна постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и никаких изменений в этой позиции нет. Испанский дипломат сказала, что появление указанной публикации было технической ошибкой, и сразу после выражения азербайджанской стороной озабоченности она была удалена. Азербайджанская сторона отметила важность принятия соответствующих мер для предотвращения повторения подобных случаев, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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17:25 Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызван в МИД.

Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Патрисия Серрано Санчес вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с распространенной в соцсети «X» публикацией провокационного характера Министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания, в которой содержится поддержка сепаратистского режима, созданного на азербайджанских территориях в результате армянской оккупации.

На встрече было подчеркнуто, что публикация в соцсети «X» Министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания, пропагандирующая незаконный сепаратистский режим, созданный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлем, и вызывает недоумение, что этот шаг предпринят такой страной, как Испания, которая борется с сепаратизмом на своей территории.