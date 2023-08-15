Ильхам Алиев соболезнует в связи с трагедией на АЗС в Махачкале

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову в связи с трагедией на АЗС в Махачкале:

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

«Уважаемый Сергей Алимович, с глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего на автомобильной заправочной станции в Махачкале. Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».