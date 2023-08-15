Российские и иранские суда активно используют Каспий для обхода санкций

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Российские и иранские суда активно используют Каспийское море для тайной поставки товаров в обход санкций. Российские суда также заходят в «теневые» порты, отключая передачу данных в систему автоматической идентификации (AIS). Об этом пишет Foreign Policy.

По данным издания, только за последние три месяца было выявлено более 600 случаев, когда корабли под флагом РФ переставали передавать информацию в AIS, что привело к пробелам в системе.

«Недавно 12 судов, которые курсировали между Россией и Ираном в Каспийском море, осуществляли заходы в «теневой» порт. Все они принадлежали российским или иранским организациям и плавали под российским или иранским флагом», – сказано в статье.

Отмечается, что практика пребывания в море кораблей с выключенным трансмиттером – не новая.

«В мае 138 судов под российским флагом, плавающих по Каспию, дали 657 «пробелов» в AIS. По данным Lloyd’s List Intelligence, в июне было 625 таких «пробелов» с участием 160 судов, а в июле – не менее 630 с участием 157 судов. Это в четыре раза больше, чем в мае, июне и июле прошлого года, когда корабли под российским флагом в Каспийском море прекращали передачу данных 159, 135 и 138 раз соответственно», – говорится в статье.

Пользуются этой схемой и суда под флагом Ирана. Так, в мае «пробелы» имели 48 судов, которые выключали передачу данных 199 раз. В июне 48 иранских судов имели 218 «пробелов», а в июле 47 судов имели 192 «пробела». По сравнению с прошлым годом, количество таких «пробелов» выросло вдвое. Причем значительное количество судов, которые прекращали передачу данных в AIS, курсировали между российскими и иранскими портами.

Издание отмечает, что до вторжения в Украину Россия не нуждалась в торговле с Ираном. В 2020 году она экспортировала в Иран товаров на сумму чуть более 1,4 млрд долларов, а импортировала почти на 800 млн долларов. Затем, в 2021 году, российский экспорт превысил 3 млрд долларов, а импорт – почти 1 млрд долларов. За время полномасштабной войны РФ против Украины Иран также превратился крайне необходимого поставщика оружия для России. В июне Москва заявила, что ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Ираном и другими странами Евразии до конца года, а Иран говорит, что рассчитывает на «большие объемы» обмена нефтью и газом с Россией.

«Но большинство судов, совершающих тайные рейсы, – не танкеры, а грузовые суда. Например, в июле 20 судов, которые были вне поля зрения радаров при выполнении своих рейсов, были танкерами, перевозившими нефть и химические продукты, а 129 были грузовыми судами, как показывают данные Lloyd’s List Intelligence… Можно ожидать много теневых путешествий и заходов в порты Каспийского моря, трансферов с судна на судно и еще больше подделок AIS», – резюмирует FT.