Баку: Наблюдается активность армянских НВФ |
Внешний госдолг Азербайджана сократился |
Приостановлена деятельность службы доставки «Volt Азербайджан» |
Как армянские НВФ готовятся к провокации (видео) |
Хикмет Гаджиев показал опустошительную 30-летнюю оккупацию земель Азербайджана со стороны Армении |
МИД: Армения концентрирует вдоль границы большое количество оружия и военной техники |
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях |
НАТО: Русские наемники плохо вооружены и их немного |
Азербайджан предоставит Украине партию роботов-саперов (видео) |
Главное Общество

Обнаружена крупная партия алмазов и золота, ввезенных контрабандой рейсом Дубай-Баку

Обнаружена крупная партия алмазов и золота, ввезенных контрабандой рейсом Дубай-Баку

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании полученной информации сотрудниками Оперативно-розыскного отдела Главного таможенного управления воздушного транспорта, у гражданина, прибывшего рейсом Дубай-Баку из Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан, были обнаружены и изъяты бриллианты, золотые изделия и другие драгоценности, скрытые от таможенного контроля на сумму 252.502 маната.

Как сообщили в Управлении по печати и связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК), по факту в оперативном отделе Комитета возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (Контрабанда) УК Азербайджанской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением, кроме лица, скрывшего товары от таможенного контроля, были выявлены и задержаны еще 3 человека, причастных к совершению преступления. Задержанные привлечены к уголовной ответственности по статье 206.3.2 УК Азербайджанской Республики, в их отношении по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги:
Из этой рубрики
2 человека погибли в тяжелом ДТП в Физулинском районе (видео)
Общество

2 человека погибли в тяжелом ДТП в Физулинском районе (видео)

2023/08/14, 19:10
Силы МЧС привлекли вертолет к тушению пожара в Габале (обновлено)
Общество

Силы МЧС привлекли вертолет к тушению пожара в Габале (обновлено)

2023/08/14, 18:59
Приостановлена деятельность службы доставки "Volt Азербайджан"
Общество

Приостановлена деятельность службы доставки «Volt Азербайджан»

2023/08/14, 18:03
Недооцененная роль иностранного образования в возвеличивании нашей Родины
Общество

Недооцененная роль иностранного образования в возвеличивании нашей Родины

2023/08/14, 17:48
В воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыль
Общество

В воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыль

2023/08/14, 16:07
Обнаружена крупная партия алмазов и золота, ввезенных контрабандой рейсом Дубай-Баку
Общество

Обнаружена крупная партия алмазов и золота, ввезенных контрабандой рейсом Дубай-Баку

2023/08/14, 15:57
"Пизанский" забор бакинской школы угрожает жизни и здоровью детей  
Общество

«Пизанский» забор бакинской школы угрожает жизни и здоровью детей  

2023/08/14, 15:41
МЧС обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности
Общество

МЧС обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности

2023/08/14, 15:12
Перспективы коммуникационных линий от Агдама до Ханкенди
Общество

Перспективы коммуникационных линий от Агдама до Ханкенди

2023/08/14, 14:45