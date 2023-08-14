Обнаружена крупная партия алмазов и золота, ввезенных контрабандой рейсом Дубай-Баку

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании полученной информации сотрудниками Оперативно-розыскного отдела Главного таможенного управления воздушного транспорта, у гражданина, прибывшего рейсом Дубай-Баку из Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан, были обнаружены и изъяты бриллианты, золотые изделия и другие драгоценности, скрытые от таможенного контроля на сумму 252.502 маната.

Как сообщили в Управлении по печати и связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК), по факту в оперативном отделе Комитета возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (Контрабанда) УК Азербайджанской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением, кроме лица, скрывшего товары от таможенного контроля, были выявлены и задержаны еще 3 человека, причастных к совершению преступления. Задержанные привлечены к уголовной ответственности по статье 206.3.2 УК Азербайджанской Республики, в их отношении по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.