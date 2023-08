МИД Азербайджана выразил соболезнования Тегерану.

«Мы решительно осуждаем теракт в Шираз, унесший жизни невинных людей. Азербайджан пострадал от терроризма и осуждает все его формы и проявления. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв этого нападения, а также правительству и народу Ирана», – говорится в сообщении МИД в соцсети X.

We strongly condemn the terror attack in #Shiraz, Iran that claimed lives of innocent people. #Azerbaijan suffered from terrorism & condemns its all forms & manifestations.

We extend our condolences to families of the victims of this attack, & to the Government & People of 🇮🇷

