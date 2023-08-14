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Украинский военачальник объяснил, почему российские дроны достигают целей в Киеве

Украинский военачальник объяснил, почему российские дроны достигают целей в Киеве

БПЛА над Киевом невозможно сбивать из-за неспособности построения точного маршрута. Определить его очень сложно, особенно в ночное время, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

Он пояснил, что при отсутствии визуального контакта уничтожить беспилотник, не зная его точного положения в воздушном пространстве, — это сложная задача. Наев отметил, что командование ВСУ пытается справиться с этой проблемой.

«Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически и определить направление их полета в ночное время довольно сложно», — уточнил Наев в интервью «РБК-Украина».

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